Zirkus in Mönchengladbach: Das sind die Ausmaße des Circus Roncalli

Zirkus in Mönchengladbach

Das Zelt des Circus Roncall hat einen Durchmesser von 36,8 Metern und ist an seiner höchsten Stelle 16 Meter hoch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Rund 50 Helfer bauen auf, die Wagen bieten 120 Menschen Platz, und das Zelt ist 16 Meter hoch.

Seit fast drei Wochen steht nun schon der Circus Roncalli auf dem Parkplatz am Geroweiher. Die Zeltstadt mutet nostalgisch an und scheint wie aus dem Nichts entstanden zu sein. Die Besucher genießen die Shows. Was aber kaum einer kennt, sind die Dimensionen, die hinter alldem stecken. Roncalli lässt sich nämlich nicht nur über die Künstler definieren. Auch die blanken Zahlen beeindrucken. Der Aufbau des Zeltes zum Beispiel dauert zwei Tage. 50 Helfer sind damit beschäftigt.