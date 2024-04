Konzerte in Mönchengladbach Das ist das Programm der Wickrather Musikwoche

Höhepunkt des Festivals ist das Konzert am Montag um 19 Uhr im Nassauer Stall. Mit Unterstützung der Jürgen-Kutsch-Stiftung konnte die 1994 geborene Jazzsängerin Charlotte Illinger mit dem Trio Indigo engagiert werden. Charlotte Illinger gehört mittlerweile zu den profiliertesten Jazz-Sängerinnen der jüngeren Generation. Mit ihrer besonderen Affinität für Swing und Improvisation verzaubert sie ihr Publikum von der ersten Note an. Mit ihrer lyrischen Stimme schafft sie Interpretationen mit emotionaler Tiefe. Ihr Trio, das sind Martin Scholz am Klavier, dem Essener Bassisten Alex Morsey und André Spajic am Schlagzeug, begleitet sie. Es sind alle Musiker mit 25-jähriger Erfahrung.