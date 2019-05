Stunde der Gartenvögel in Mönchengladbach : Die Kohlmeise ist im Garten am häufigsten

Mönchengladbach Bei der Stunde der Gartenvögel des NABU konnte in den vergangenen Tagen jeder die Vögel im Garten, in Parks und Wäldern zählen. Die Kohlmeise ist demnach der häufigste Vogel.

Der Naturschutzbund Deutschland lud wieder zur Stunde der Gartenvögel ein. Nun stehen die Ergebnisse fest. In Mönchengladbach ist die Kohlmeise der am häufigsten gezählte Gartenvogel. Die Meise kommt in rund 84,8 Prozent aller Gärten vor. 196 Vogelfreunde zählten in 145 Gärten insgesamt 3767 Vögel. Auf Platz zwei landete die Elster und auf Platz drei der Haussperling. Bestätigt hat sich in Mönchengladbach der bundesweite Trend bei den Rotkehlchen, deren Population zugenommen hat. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 27 Prozent mehr Exemplare in der Stadt. Da auch Vögel aus Parks, Wäldern und Feldern in das Ergebnis einfließen, verzeichnen die Fasane mit 78 Prozent der stärksten Rückgang. Turmfalken und Kormorane haben hingegen den größten Zuwachs.