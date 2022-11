Kneipenkultur in Mönchengladbach Das Irish Pub „The Pógs“ lebt weiter

Es hat sich nichts verändert. Links ist die Bar, an der rechten Seite befindet sich die Bühne. Dahinter ist die Nische mit den kleinen Tischen, die aussieht wie eine Terrasse. Durch die Bierschläuche läuft nach wie vor Guinness, Kilkenny, Newcastle Brown Ale und Murphy‘s Stout. Dienstags ist das Pub-Quiz, donnerstags ist Karaoke und an den Wochenenden gibt es Live-Musik. Alles wie immer also im Irish Pub „The Pógs“ an der Bahnhofstraße.