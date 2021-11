Am Humanistischen Gymnasium Mönchengladbach : Stiftungspreis für Mona Yassine

Mönchegladbach Nachdem Mona Yassine bereits im vergangenen Jahr offiziell mit dem Förderpreis der Neustiftung des Humanistischen Gymnasiums geehrt wurde, konnte nun der Festakt stattfinden. Ihr ehemaliger Lehrer Werner Schmitz hielt die Laudatio.

„Verantwortung ist zu merken, wenn man nicht alleine ist, und dass man Verantwortung für andere übernehmen muss“, betont Oberbürgermeister Felix Heinrichs in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Stiftungspreises der Neustiftung des Stiftischen Humanistischen Gymnasiums Mönchengladbach an Mona Yassine.

Für die junge Frau, die offen, neugierig und selbstbewusst auftritt, kam dieser Punkt bereits mit neun Jahren. Sie war mit ihren Eltern im Urlaub in ihrer Heimat im Libanon, als Krieg zwischen Israel und dem Libanon ausbrach. Sie müssen fliehen und kommen mit der Hilfe eines Syrers und eines Libanesen nach Aleppo. Von dort aus gelingt der Familie die Ausreise nach Deutschland. „Da habe ich gemerkt, ich lebe in Deutschland in meiner kleinen Welt und man bekommt von so vielem, was geschieht, nichts mit. Darüber muss man aufklären“, sagt sie.