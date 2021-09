Freiarbeit in Mönchengladbach : Das Gymnasium am Geroweiher hat jetzt eine LernBar

Das Gymnasium am Geroweiher hat jetzt eine LernBar

Freiarbeit in Mönchengladbach

Im Gymnasium am Geroweiher wurden in der Aula kleine Lerninseln geschaffen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Eine Anregung für den neuen Raum, der allen 620 Schülern zur Verfügung steht, kam aus Kopenhagen: Dort gibt es eine Schule mit 1000 Schülern, die nur aus einem Raum besteht.

Aus der früheren, sehr nüchternen „kleinen Aula“ des Gymnasiums am Geroweiher, die auch als Klausurenraum genutzt wurde, ist die „LernBar“ geworden. Sie wurde jetzt offiziell vorgestellt. Aber es gab noch einen weiteren Grund für diese kleine Feierstunde, an der auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs und die Schulausschuss-Vorsitzende Petra Heinen-Dauber teilnahmen: Der Elftklässler Simon Wilder hatte erfolgreich am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen. Sein Thema: „Die Trabrennbahn Mönchengladbach und ihr gesellschaftlicher Einfluss auf die Region und die Bevölkerung.“ Simon hat ganz nebenbei mit seinem Erfolg auch bewiesen, dass die neue Lernbar bestens für die Freiarbeit geeignet ist.