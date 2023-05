Griechische Küche in Mönchengladbach Aus dem „Mediterranos“ soll das „Nostos“ werden

Mönchengladbach · Seit Januar ist das beliebte griechische Restaurant an der Dahlener Straße geschlossen. Nun will ein neuer Gastronom an dem Standort eröffnen. Wie der Stand ist.

24.05.2023, 13:00 Uhr

Das frühere Restaurant „Mediterranos“ in Hockstein wird umgebaut. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke

Ein wenig verwundert waren einige Gäste schon, als das griechische Restaurant „Mediterranos“ am 1. Januar vergangenen Jahres über Facebook verkündete: „... aufgrund der aktuellen Situation haben wir bis auf weiteres geschlossen!“. Gut zwei Wochen zuvor war das Restaurant wegen eines Rohrbruchs geschlossen. Bis heute ist die Küche kalt geblieben.