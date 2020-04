Blickfang gegenüber Brücke zum Museum : Das vergoldete Haus am Abteiberg

Mönchengladbach Ein von der EWMG erworbenes Haus wurde goldfarben angemalt – als Blickfang gegenüber der Brücke zum Museum. Ein Durchstich von der Hindenburgstraße zum Haus für moderne Kunst ist schon lage geplant.

Die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG hat an der Krichelstraße eines ihrer Gebäude gülden bemalen lassen – in Abstimmung mit dem Museum Abteiberg in unmittelbarer Nachbarschaft. Der goldige Anstrich soll zwei Aufgaben erfüllen: Graffiti-Schmierereien abwehren und einfach ein künstlerischer Blickfang gegenüber der Brücke zum Museum sein. „Es wertet den Bereich auf und ist ein kleiner Lichtblick gerade für die von den Corona-bedingten Schließungen stark betroffene Innenstadt“, sagt Christoph Döker von der EWMG. Das Gold der Fassade nimmt die Goldschrift „MUSEUM“ auf dem Marmorstein am Eingang des Museums auf.