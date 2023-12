Pfadfinder in Mönchengladbach Das Friedenslicht ist in der Stadt angekommen

In diesem Jahr kam das Friedenslicht aus Bethlehem über Jordanien nach Wien und von dort nach Linz, wo es weiter verteilt wurde an die anderen Pfadfinderorganisationen in Europa, den USA sowie Kanada und auch an einige Verbände aus Südamerika. Die in diesem Jahr wegen des Bahnstreiks abenteuerliche Delegationsreise nach Linz in Oberösterreich wurde von einem Mitreisenden detailreich geschildert. Letztendlich habe aber das Erlebnis für die Strapazen entschädigt.