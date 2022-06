Doppelporträt der Mönchengladbacher Fotografin Petra Gerwers in ihrem Projekt „Time Travelers“: Nick Ut, Fotograf des berühmten Fotos aus dem Vietnam-Krieg vom 8. Juni 1972, das vorne zu sehen ist, und Kim Phuc, das „Napalm-Mädchen“ von dem vor 50 Jahren entstandenen Foto. Foto: Nick Ut und Kim Phuc, 2015 © + courtesy Petra Gerwers From the Project: Time Travelers