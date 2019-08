Schützenfeste in Mönchengladbach : Das Finale im Stadtgebiet für die Saison der Schützen

Die Parade beim Schützenfest in Untereicken. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Klompenball in Speick und Bäukönigin in Untereicken.

Es sind die beiden letzten Schützenfeste für dieses Jahr im Stadtgebiet. Gefeiert wird in Untereicken und in Speick. Dazu kommt noch Korschenbroich-Herrenshoff. Das letzte Schützenfest im Bezirk findet am Wochenende 5. bis 8. Oktober in Korschenbroich-Pesch statt. Zum Abschluss des städtischen Sommerbrauchtuns 2019 treffen sich die Schützenbruderschaften am nächsten Wochenende zum Stadtschützenfest in der Stadtmitte.

Speick Das Volks- und Heimatfest des Bürgerschützenvereins St. Hermann-Josef wird von Freitag bis Dienstag gefeiert. Das Festzelt steht auf dem Speicker Festplatz am Matthias-Kronen-Weg. Hier beginnt heute der Reigen der Veranstaltungen mit der „Speicker Wies’n“ und der „Ich will Spaß-Show“. Weitere Höhepunkte sind am Sonntag, ab 10.15 Uhr, die Königsparade vor der Kirche, der anschließende musikalische Frühschoppen im Festzelt und am Abend der Königsball. Montag, elf Uhr, ist Klompenparade vor der Kirche und danach Klompenball im Festzelt.