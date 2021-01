Kostenpflichtiger Inhalt: Geburten in Mönchengladbach : Mit Neujahrsbaby Lennard zum Rekord?

(v. l.) Hebamme Inken Wörmann und Ärztin Silvia Brömmling halfen Lennard auf die Welt. Mutter Sarah Zander-Winzen und Vater Erik Winzen freuen sich. Foto: Städtische Kliniken Mönchengladbach

Mönchengladbach 49 Zentimeter groß und 3140 Gramm schwer ist das erste Kind, das 2021 in der Stadt geboren wurde. Auch wenn Ärzte nicht an einen Babyboom wegen des ersten Lockdowns glauben: In zwei Kliniken gab es 2020 mehr Geburten denn je.