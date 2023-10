Karneval in Mönchengladbach 300 Jecken feiern beim MKV-Vorstellabend

Bei den Büttenrednern glänzte der Münsteraner „Bauer Schulte Brömmelkamp“ mit trockenem westfälischen Humor. Nicht so gut war es bei „Handwerker Peters“, der mehr durch wenig durchdachte Sprüche in Richtung Besucher auffiel als durch eine flotte Rede. Schwierig hatte es der junge Kölner Redner „Ne Jung us em Veedel“ mit seinen Erzählungen aus der „Schlamasseljass“. Bei ihm sprang der Funke nicht richtig rüber.