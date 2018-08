Mönchengladbach: Das Eierhäuschen von Wanlo

Eierhäuschen : Die wohl glücklichsten Hennen der Stadt

Heike Dish in ihrem Eier Häuschen in Wanlo. Frische Eier von glücklichen Hühnern gibt es hier und mehr. Heike Dish am Eierschrank Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Im Eierhäuschen von Wanlo gibt es rund um die Uhr frische Eier von frei lebenden Hühnern, Gemüse, Obst und vieles mehr. Der Verkauf läuft auf Vertrauensbasis – und das funktioniert.

Die Eingangstür des kleinen Holzhäuschens quietscht, und drinnen stapelt sich allerlei Gutes. Gemüse, Obst aus der Region, viele Bio-Produkte, Milch und Butter, selbstgemachter Honig, sogar Limo, Bier-Bärchen und Lakritz. Und jede Menge frische Eier, die in einem Kühlschrank gestapelt sind. In Wanlo, auf dem Parkplatz Auf dem Stiehl 15, leben die vielleicht glücklichsten Hühner der Stadt. Während sie in Freiheit ihr Gehege und das Gelände durchqueren, funktioniert das Häuschen auf Vertrauensbasis: Es ist an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr geöffnet. Die Kunden kreuzen auf einem Zettel an, was sie kaufen, und werfen das Geld in einem Umschlag in eine Box.

„Das funktioniert meistens“, sagt Heike Dihs (48), die das Häuschen vor zwei Jahren eröffnet hat. Zur Sicherheit ist an einem Baum eine Videokamera installiert. „Es gibt immer Leute, die unehrlich sind, zum Beispiel nachts vorbeikommen, um zu klauen.“ Die gelernte Zahnarzthelferin hat vor einigen Jahren das Huhn für sich entdeckt. „Nach meiner Arbeit gehe ich zu den Hühnern ins Gehege, um zu entspannen“, sagt sie. Hühner in Massentierhaltung werden meist nicht mal drei Jahre alt – Dihs älteste Hennen sind sechs. „Ich habe damals eine Fernsehsendung über Legebatterien gesehen und war geschockt“, sagt sie. Sie kaufte sich sieben eigene Hühner, inzwischen hält sie mit ihrem Nachbarn zusammen rund 350 Stück. „Jedes kranke Huhn wird bei mir zu Hause gepflegt“, sagt sie: „Suppenhühner gibt es nicht.“

Auf einem Container-Wagen steht die Graffiti-Aufschrift „Hühner unterwegs“. Auf dem Grundstück von Dihs und ihrem Nachbarn sind die Hühner überall: Neben dem Wagen gibt es mehrere große Gehege, in einem läuft sogar Musik. „Die hält den Fuchs ab“, sagt Dihs. Die Hühner sind in ihrem Garten, springen über den Zaun und laufen über den Weg. „Sie laufen auch mal weiter weg und kommen von alleine wieder“, sagt sie.

Die Eier im Eierhäuschen sind unterschiedlich groß. „Auch das liegt an der Freihaltung“, sagt Dihs: „Die Hühner finden auf ihren Streifzügen ja ganz unterschiedliches Futter.“ Sie legen ihre Eier nach eigenem Pensum, während Hennen in Massentierhaltung zu Höchstleistung getrieben und nach oft einem Jahr entsorgt werden.

Hühner zu halten, sei gar nicht so einfach. „Sie sind sehr schlau, und weil sie sich hier frei bewegen können, nicht scheu“, sagt Dihs: „Und sie mobben. Wenn ein neues Huhn in eine Gruppe kommt, hacken die anderen auf ihm rum.“ Gerupfte Hühner aber sucht man in Dihs Gehege vergeblich: Die Hühner haben dort jede Menge Platz.