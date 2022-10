Prinzenpaar Mönchengladbach : „Gerade in schweren Zeiten soll man feiern“

Hier wollen sie rein! Bianca und Stefan Zimmermanns vor der Kaiser-Friedrich-Halle, wo sie am 18. November endlich als Prinzenpaar proklamiert werden sollen. 2021 wurde das nur wenige Tage vor der Veranstaltung abgesagt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Interview Mönchengladbach Das designierte Prinzenpaar wartet seit eineinhalb Jahren darauf, die Narren in Mönchengladbach zu regieren. Wegen Corona fiel die Proklamation 2021 aus. Der neue Termin ist am 18. November. Ein Gespräch über Vollbremsungen, Strumpfhosen und Zuversicht in der Krise.