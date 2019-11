Gewinnspiel : Rocken mit der Polizei

Mönchengladbach Unter dem Motto „Rock im Denkmal, Rocken mit der Polizei“ lädt die Polizeigewerkschaft zum Festival ein. Wer schnell ist, kann noch Karten gewinnen.

Die Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Mönchengladbach lädt für Samstag, 9. November, 20 Uhr, wieder zum Polizeifest unter dem Motto „Rock im Denkmal, Rocken mit der Polizei“ ein. Wie in jedem Jahr versprechen die Veranstalter: beste Musik und eine unvergleichliche Wohlfühlatmosphäre, in der Bürger und Polizisten zusammenkommen und gemeinsam klönen, schwofen und feiern. Unter Vertrag genommen und angekündigt hatte die Gewerkschaft der Polizei Mönchengladbach (GdP MG) zunächst die Kultband „Stixx“, die hier ihren vorletzten Auftritt geben wollte, bevor sie sich 2020 nach einem Abschlusskonzert und zwanzig erfolgreichen Jahren auflösen wird. Aufgrund einer Erkrankung „der Stimme“ von Stixx musste die Band aber kurzfristig den Auftritt absagen. Einen Ersatz für ihren Frontmann konnte die Band in der Kürze der Zeit nicht finden, „die Stimme“ kann man nun mal nicht einfach so ersetzen.

Nun musste also auch die GdP MG schnellstmöglich eine Lösung finden, und das ist auch gelungen. Sie holt die Beatles auf die Bühne in Geneicken, das „Denkmal“ liegt für eine Nacht an der Abbey Road. Die Männer von „Hard Days Night“, kurz HDN, covern seit 32 Jahren die legendären Pilzköpfe und haben rund 2000 Konzerte unter anderem in New York, London, Liverpool und Cannes gespielt. Auch die Berliner Philharmonie war schon mit HDN nicht Yesterday, sondern up to date. Die GdP MG ist sicher, dass auch eingefleischte Stixx-Fans diesen einmaligen Abend genießen werden. Wir verlosen zehnmal zwei Karten für den Abend im Denkmal.