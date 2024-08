Bistro in Mönchengladbach Das „Cannape“ feiert Goldjubiläum

Gianni Madeo kann sich noch gut an den Besuch von Michael Schumacher erinnern. Keiner der Gäste habe den Rekord-Weltmeister der Formel 1 erkannt, als er in das „Cannape“ am Alten Markt kam. „Dort hat er mit seinem Bruder Ralf gesessen“, sagt Madeo und zeigt auf den Tisch in einer Ecke des hinteren Teils des Lokals. „Sie sind mit dem Motorrad gekommen.“ Eine von vielen Anekdoten, die sich in den vergangenen 50 Jahren „Cannape“-Geschichte angesammelt haben.