Portugisiesche Lebensart Das Café „Lax Legere“ zieht um

Alles muss raus. Am Samstag werden zum letzten Mal Gäste auf dem Sofa und an den Tischen sitzen. Die Möbel, auf denen sie dann Platz nehmen, sind schon verkauft. Am letzten offiziellen Tag im Café Lax Legere hat Daniela Pierzchala ein volles Haus. „Ich habe sehr viele Reservierungen. Alle wollen noch Mal vorbei kommen“, sagt die Inhaberin des kleinen Cafés an der Wallstraße. Am Samstag, 23. September, wird Pierzchala nochmals die Türen des Cafés öffnen, um auch die letzten Stücke der Einrichtung und des Sortiments zu verkaufen. Dann verlässt sie die Wallstraße endgültig.