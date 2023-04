Gastronomie in Mönchengladbach Neues Café „96 Grad“ kommt an die Sittardstraße

Es riecht nach Baustaub, der sich trocken in den Mund legt. Noch ist der Gastraum eine Baustelle. Wer sich hier eine Theke mit knusprigen Croissants und verlockenden Kuchen vorstellen will, braucht etwas Fantasie. Aber sie wird kommen, genauso wie die Kaffeespezialitäten, an die der Name des neuen Cafés erinnert: 96 Grad.