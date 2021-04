Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Mönchengladbach : Das bringen Corona-Tests bei Kleinkindern

OB Felix Heinrichs, Laborarzt Josef van Helden, Jugendamtsleiter Klaus Roettgen und Dezernentin Dörte Schall stellten die Lolli-Tests im Rathaus vor. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Analyse Mönchengladbach Zehn Wochen lang werden in der Stadt alle Kita-Kinder und Betreuungspersonen zweimal in der Woche auf Corona getestet. Was ist, wenn am Ende nur zwei positive Befunde herauskommen? Hat sich der ganze Aufwand dann gelohnt?