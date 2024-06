Aktion des SSB Mönchengladbach Das bietet „Sport im Park“ in diesem Sommer

Nach dem im Vorjahr die Anzahl an teilnehmenden Vereinen rapide gesunken war, kann der SBB für das Programm 2024 wieder einen leichten Anstieg verbuchen. In diesem Jahr bieten 15 Vereine Mitmach-Aktionen an – 2023 waren es nur zehn. Die Vielzahl an Angeboten steigt von zwölf auf 17. Insgesamt werden über die acht Wochen 136 Kurse an sieben Tagen angeboten. „Wir sind in diesem Jahr etwas früher auf die Vereine zugegangen – und haben vielleicht auch ein bisschen mehr genervt“, sagt Johannes Gathen, Geschäftsführer des SSB. Dieses Mal sei das Interesse aber grundsätzlich größer ausgefallen. „Für die Vereine ist es auch immer ein Thema, ob es überhaupt Übungsleiter für diese Zeit gibt – denn für viele ist es auch Urlaubszeit“, so Gathen weiter.