Umbau in Mönchengladbach Kinder übernehmen Spielplatz in Hardterbroich

Zur Vorgeschichte sagte Bezirksvorsteher Volker Küppers: In unmittelbarer Nähe habe sich einst das Eintracht-Stadion als Spielstätte des PSV befunden. Nachdem der PSV in die ehemalige Radrennbahn umgezogen sei, sei das Stadiongelände an einen Investor verkauft worden, der dort Wohngebäude errichtete. Seiner Verpflichtung, einen Spielplatz zu bauen, habe er nach einer Abstandszahlung an die Stadt nicht nachkommen müssen. Dank der Beharrlichkeit der Bezirksvertretung sei es dazu gekommen, dass dieses Geld für die Umgestaltung des Spielplatzes an der Karl-Kämpf-Allee verwandt wurde. Insgesamt hat das Jugendamt rund 120.000 Euro in die Hand nehmen müssen.