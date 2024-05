Treffpunkt für Genießer Das gibt es beim Streetfood-Festival in Mönchengladbach

Strahlendes Festivalwetter herrscht nicht gerade an diesem Freitagnachmittag auf dem Gelände an der Breitenbachstraße. Der Himmel ist grau und wolkenverhangen, der Boden matschig und mit Pfützen übersät. Trotzdem sind bereits ein paar Festival-Besucher da. Viele haben Regenschirme dabei, schlendern an den unterschiedlichen Ständen entlang, studieren das Angebot. Laute Musik dudelt aus einem Lautsprecher am Eingang. In der Luft liegt bereits der Geruch von Fett, Fritteuse und Zucker. Das erste „Streetfood-Festival“ auf dem Seestadt-Gelände in Mönchengladbach hat begonnen.