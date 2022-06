Ferienprogramm in Mönchengladbach : Sommercamp der Zukunft für interessierte Schüler

Mönchengladbach Wie interessant naturwissenschaftliche Fächer sein können, will das ZDI-Zentrum mit vielfältigen Angeboten in den Sommerferien zeigen.

Einige der Kurse bieten die Möglichkeit, eigenständig zu bauen und zu programmieren. So können zum Beispiel 15- bis 18-Jährige bei der SMS-Group von Mittwoch, 27. Juli, bis Freitag, 29. Juli, ihr eigenes Minispiel programmieren und dabei Einblicke in Berufe der IT-Branche erhalten. Auch veranstaltet das Unternehmen ein „Mädelsspecial“ am Freitag, 5. August, bei dem die Teilnehmerinnen ihre eigene Website programmieren und gestalten können.

Für Diejenigen, die sich für IT-Sicherheit interessieren könnte die Aktion „Hack me if you can!“ am Donnerstag, 14. Juli, an der Hochschule Niederrhein eine gute Wahl sein. In einem „Capture-The-Flag“-Spiel („Erobere die Flagge“) sollen Teilnehmer versuchen, sich in die Rechner der Anderen zu hacken, während sie sich vor fremden Angriffen schützen müssen.