Neues Format für das Turmfest Das bietet das „Move and Groove“-Festival in Rheydt

Mönchenglabach · Das Turmfest auf dem Marktplatz in Rheydt ist Geschichte. Stattdessen will die Stadt als neues Event das „Move and Groove“ etablieren. Vor allem der lokale Sport soll dadurch eine Bühne bekommen. Das wird an den zwei Tagen im Juni geboten.

05.03.2024 , 12:00 Uhr

Viele Jahre war das Turmfest ein Zuschauermagnet in Mönchengladbach. Foto: Albuquerque Carlos (CA)