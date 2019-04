Gastbeitrag : Das Bauhaus-Gebäude am Bökelberg

Das Doppelhaus an der Bökelstraße 64-66 wurde von Heinrich Sturm im Stil des Bauhaus errichtet. Es existiert bis heute. Foto: Hans Schürings

Mönchengladbach Der Architekt und Berufsschuldirektor Heinrich Sturm baute das Doppelhaus und lebte dort selbst mit seiner Familie.

Von Hans Schürings

Die Stadt ist nicht gerade mit Gebäuden gesegnet, die die Bauhaus-Bewegung zum Vorbild hatten. Leuchtturm in dieser Hinsicht ist hier sicherlich das noch vorhandene und sehenswerte Schülerinnen-Wohnheim der Maria-Lenßen-Schule in Rheydt auf der Mühlenstraße 33, das erst 1932 eröffnet wurde und unter Denkmalschutz steht. Umso bemerkenswerter ist ein Doppelhaus auf der Bökelstraße 64-66, das bereits 1927 von dem Architekten und langjährigen Mönchengladbacher Berufsschuldirektor Heinrich Sturm entworfen, gebaut sowie bewohnt wurde und bis heute existiert.

Das Haus ist von den wenigen Gebäuden, die in Anlehnung an das Bauhaus als „ein sinnliches Entzugskoma“ (Tom Wolfe) errichtet wurden, wohl das erste im heutigen Stadtgebiet. Dass es genau gegenüber der Anlage des M.Gladbacher Turnvereins von 1848 e.V. lag, kann kein Zufall gewesen sein. Denn bevor der Erbauer Sturm 1908 seinen städtischen Dienst als Mentor der Fortbildungsschule antrat, hatte sich der damalige Bürgermeister Hermann Pieck persönlich von den Schwimmkünsten seines designierten Direktors überzeugt.

Heinrich Sturm war nicht nur Architekt, er leitete auch 36 Jahre die Berufsschule in Mönchengladbach. Hier eine Aufnahme von 1938. Foto: Stadtarchiv MG

Bei dem Bauwerk am Bökelberg handelt es sich um ein Doppelhaus. Offenbar existieren keine zeichnerischen Unterlagen in der städtischen Hausakte. Das Gebäude umfasst drei Etagen plus Kellergeschoss (zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit Flachdach). Horizontale weiße Bänder, die durch eine hervorspringende Klinkerlage abgegrenzt sind, bilden den Abschluss jedes Geschosses. Der Ansatz ineinander fließender Kuben ist erkennbar. Die Hauptstruktur der Fassaden ist der Mauerziegel. Für ein komplett weißes Gebäude, wie viele frühe Bauhaus-Bauten, war die Zeit in Mönchengladbach wohl noch nicht reif. Eckfenster und eine imposante Terrasse im Dachgeschoss sorgen für eine gewisse Großzügigkeit. Vorhanden sind je Haushälfte drei Räume im Erdgeschoss, jeweils zwei im 1. und 2. Obergeschoss, dazu ein Bad im 1. Obergeschoss.

Dies entsprach durchaus den baulichen Prinzipien der Bauhaus-Lehrer, „also: Ornamentlosigkeit, fließende Grundrisse, horizontal betonte Fensterbänder oder, Himmel hilf!, Flachdächer. Das Ganze in einem strahlenden (‚reinen‘) Weiß“, so Gerhard Matzig. Im Laufe der Jahre wurden einige, teilweise einschneidende, bauliche Veränderungen vorgenommen, etwa der Bau einer Garage, neue Fenster und Brüstungen, Glasbausteine, zugemauerte Fenster und die Verlegung des Eingangs im Haus Nummer 66.

Die Entstehung des Gebäudes muss in Verbindung mit dem allgemeinen künstlerischen Aufbruch in Mönchengladbach Anfang der 1920er Jahre gesehen werden. Der Architekt und Berufsschullehrer Sturm hatte daran erheblichen Anteil. Er gab dem kulturellen und geistigen Leben durch seinen „Willen zur Modernität“, so seine Tochter Vilma Sturm, entscheidende Impulse. Bereits 1919 gründete er die „Gilde werktätiger Künstler“, deren Vorsitz er übernahm. Um das unterentwickelte Gladbacher Kulturleben zu fördern, regte er die Gründung der „Arbeitsgemeinschaft der Kunstfreunde“ an. Diese wurde am 16. Juli 1921 als Zusammenschluss von Eichendorffbund, Kunstgewerbeverein, Gilde werktätiger Künstler, Museumsverein und Theaterkulturverband ins Leben gerufen. Diese „Arbeitsgemeinschaft“ hatte wesentlichen Anteil daran, dass der gebürtige Gladbacher und spätere Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie, Walter Kaesbach, 1922 der Stadt Mönchengladbach seine umfangreiche expressionistische Sammlung vermachte.

Am 27. November 1923 weilte Walter Gropius, der Direktor des Bauhauses in Weimar, in Mönchengladbach und hielt einen viel beachteten Vortrag über „Kunst, Technik und Wirtschaft – eine neue Einheit“. Eine seiner vielleicht wichtigsten Aussagen: „Ein neuer Pulsschlag muss durch die Menschheit gehen. An die Stelle des Krämergeistes, dem das Handwerk mit der Zeit des leichteren Gewerbes willen zum Opfer gefallen ist, muss der Baugeist treten, dann nur kann die neuere Freiheit der Schöpfung entstehen.“ Nach etwas mehr als einem Jahr folgte Bruno Taut, ein wichtiger Architekt des Neuen Bauens, der sich mit Programmatik und Grundlagen des Bauhauses beschäftigt hatte, jedoch selbst nicht Mitglied des Bauhauses war. Sein Vortrag befasste sich mit dem Thema „Die Frau als Schöpferin“. Dazu führte die Gladbacher Zeitung aus: „Bruno Taut will die neue Wohnung durch die Frau gestalten. Sie soll nicht mehr Sklavin, sondern Schöpferin der Wohnung sein. Alles Überflüssige, nicht unbedingt Notwendige gehört nicht in die neue Wohnung. Ihre Gestaltung wird getragen von der reinen Sachlichkeit. Sie ist zweckbestimmend, konstruktionsgetreu, materialwahr.“

Heinrich Sturm verstand sich von seiner Ausbildung an der Baugewerkschule in Idstein als Architekt. Nach Tätigkeiten als Lehrer, war er ab 1908 als erster hauptamtlicher Direktor der Fortbildungsschule in Diensten der Stadt Mönchengladbach. Dies blieb er bis 1944. Er beteiligte sich erfolgreich an einem Planungswettbewerb für die Stadt und engagierte sich im Arbeiterwohnungsbau. Eine große Idee Sturms war es, das 1915 stillgelegte Gebäude der Gladbacher Spinnerei und Weberei AG von 1855 durch die Stadt anzukaufen und zu einem Volks- und Kulturhaus umzubauen. Daraus entstand der Umbau zu drei Schulen, wovon eine die Berufsschule war, der Sturm vorstand. Bis 1944 leitete er mit kurzer Unterbrechung, ohne Mitglied der NSDAP zu werden, die Geschicke der Berufsschule. Er starb 1969 in Köln.