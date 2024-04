Todesfahrt in Mönchengladbach Das Auto als Mordwaffe – und was der Fall lehrt

Es ist schrecklich, wenn bei einem Unfall ein Mensch stirbt. Es ist unentschuldbar und muss hart bestraft werden, wenn der Unfallfahrer danach flüchtet. Kostenpflichtiger Inhalt Was sich aber am Freitag nahe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs abgespielt hat, hat eine neue Dimension: Zwei junge Männer waren offenbar, so schließen Polizei und Staatsanwaltschaft aus den ersten Ermittlungen, gezielt mit ihrem Fahrzeug unterwegs, um zu töten. Sie fahren brutal einen Mann an, fliehen filmreif durchs Gebüsch, landen schließlich Kilometer entfernt an einem Baum in einem Waldstück. Das sind Szenen, die nicht tolerierbar sind.