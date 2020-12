Übersicht für Mönchengladbach : Das Angebot der Kirchen zu Weihnachten

Die Kirche am Rheydter Markt. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Trotz Corona-Pandemie laden viele Kirchen in Mönchengladbach an den Weihnachtstagen zu Krippenfeiern, Gottesdiensten und Heiligen Messen ein. Ein Überblick.

Aufgrund der aktuell dynamischen Corona-Situation und erster Absagen von Kirchen, kann sich in den kommenden Tagen an dem Angebot der Kirchen noch etwas ändern. Bitte informieren Sie sich in den Gemeinden.

Evangelische Kirche

Christuskirche am Kapuzinerplatz An Heiligabend um 12 und 15 Uhr ein „Krabbelgottesdienst“, um 13.30, 16.30 und 18 Uhr die Christvesper. Um 18.30 Uhr zusätzlich Posaunenfeier auf dem Kirchplatz. Am 1. und 2. Weihnachtstag Gottesdienste jeweils um 11 Uhr. 100 Plätze. Anmeldung: 02161 4646573.

Gemeindehaus Ohlerfeld Familiengottesdienst an Heiligabend um 14.30 Uhr, dazu um 16 und 17.30 Uhr eine Christvesper, die im Garten des Gemeindehauses und des Kindergartens stattfindet. 60 Sitz- und 30 Stehplätze. Anmeldung: 02161 4646573.

Paul-Schneider-Haus Um

10:30 Uhr an Heiligabend ein „Krabbelgottesdienst“, danach um 14:30, 15:30, 16:30 und 17.30 Uhr Gottesdienst. Anmeldung: 02161 632439.

Albert-Schweizer-Haus Um 10 und 15 Uhr an Heiligabend ein Gottesdienst für Kinder mit Krippenspielfilm, um 12.15 Uhr, 11 Uhr und 14 Uhr Open-Air-Andacht auf dem Kiga-Gelände, 50 Personen. 12.15 Uhr und 17 Uhr Gottesdienst für Erwachsene, 35 bis 40 Personen. Anmeldung: 02161 55 9666.

Evangelische Kirche Odenkirchen An Heiligabend um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr Christvesper. Am 2. Weihnachtstag ein Gottesdienst um 11 Uhr. 58 Plätze. Anmeldung: 02166 91120.

Evangelisches Gemeindezentrum Geistenbeck An Heiligabend um 14, 15.30 und 17 Uhr Familiengottesdienste, am 1. Weihnachtstag ein Gottesdienst um 11.15 Uhr. Die Gottesdienste finden im Garten der Gemeinde statt. 98 Plätze. Anmeldung: 02166 91120.

Hauptkirche in Rheydt An Heiligabend um 14 und 15.15 Uhr ein Familiengottesdienst, um 16.30 und 18 Uhr eine Christvesper und um 23 Uhr eine Christmette. Ab Heiligabend wird ein vorproduzierter Gottesdienst unter www.kirche-rheydt.de abrufbar sein. Am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils ein Gottesdienst um 11 Uhr. 120 Plätze. Anmeldung: 02166 94860.

Evangelisches Gemeindezentrum Rheydt-West Um 14 und 15.30 Uhr an Heiligabend Familiengottesdienst, 17 Uhr und 18.30 Uhr Christvesper. 70 Plätze. Anmeldung: 02166 34245.

Evangelische Kirche Kelzenberg Familiengottesdienst um 16.30 Uhr wird online unter www.kirchekelzenberg.de/ übertragen, um 17.30 Uhr ein Präsenz-Gottesdienst. 70 Plätze. Anmeldung: 02165 871484.

Evangelische Kirchengemeinde Wickrath/ Wickrathberg An Heiligabend wird eine Christvesper unter www.kirche-wickrathberg.de/ übertragen. Ein Angebot über weitere Gottesdienste wird noch besprochen.

Katholische Kirchen

Franziskanerkirche St. Barbara Gottesdienste an Heiligabend um 15, 16.30 und 18 Uhr. Am 1. Weihnachtstag um 9 Uhr das Hirtenamt und um 12.15 und 18 Uhr die Heilige Messe. Am 2. Weihnachtstag jeweils um 9 Uhr, 12.15 Uhr und 18 Uhr. Anmeldung: 02161 89 9167.

St. Vitus An Heiligabend von 15 bis 18 Uhr einen Krippenweg für Familien in der Kirche, Anmeldungen sind nicht nötig. Um 18 Uhr Andacht in der Kirche, um 23 Uhr die Christmette. Am 1. Weihnachtstag um 10 und 12 Uhr das Hochamt, am 2. Weihnachstag um 11 Uhr die Heilige Messe. 100 Personen sind in der Kirche zugelassen. Anmeldung: 02161 462330.

St. Maria Rosenkranz Ein Familiengottesdienst an Heiligabend um 15.30 Uhr, danach um 16.30, 17, 17.30 und 18 Uhr kurze Christmetten am Marienheim mit 50 Personen. Heilige Messen am 1. um 10 und 12 Uhr, am 2. Weihnachtstag um 10 und 15 Uhr (Messe der Vietnamesischen Gemeinde). 114 Plätze. Anmeldungen: 02161 2488700.

St. Mariä Empfängnis Lürrip An Heiligabend um 15 Uhr Familiengottesdienste, um 18 Uhr eine weitere Messe und um 21 Uhr und 24 Uhr jeweils Messen auf polnisch. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen um 11 Uhr sowie um 13 Uhr und 18 Uhr (polnisch). 137 Plätze. Anmeldung: 02161 6569313.

St. Bonifatius An Heiligabend eine Messe um 22 Uhr. Am 1. Weihnachtstag um 11 Uhr. 60 Plätze. Anmeldung: 02161 4069457.

St. Josef Hermges Um 16.30 und 20 Uhr Messen an Heiligabend (ca. 100 Plätze). Am 2. Weihnachtstag Heilige Messe um 9.30 Uhr. Anmeldung: 02161 4069457.

Herz Jesu Bettrath Familienfeier an Heiligabend um 14.30 und 15.30 Uhr auf dem Vorplatz des Pfarrheims, Gottesdienst um 18 Uhr mit Livestream. Am 1. Weihnachtstag um 11.30 Uhr eine Heilige Messe. 74 Plätze. Anmeldung nicht mehr möglich.

St. Mariä Himmelfahrt Neuwerk An Heiligabend um 10.30 Uhr eine Feier für Senioren, wie Christmette um 18 Uhr per Livestream unter www.mariavondenaposteln.de. Am 2. Weihnachtstag ökumenischer Gottesdienst um 11.30 Uhr. 68 Plätze. Anmeldung nicht mehr möglich.

St. Pius Uedding Am 2. Weihnachtstag Heilige Messe um 9:30 Uhr. 41 Plätze. Anmeldung nicht mehr möglich.

St. Marien Rheydt Um 18 und 22 Uhr eine Christmette an Heiligabend, am 1. und 2. Weihnachtstag Messe um 10 Uhr. 110 Plätze. Anmeldung: 02166 623070.

St. Franziskus Rheydt An Heiligabend eine Christmette um 20 Uhr. Am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils eine Messe um 11.30 Uhr. 70 Plätze. Anmeldung: 02166 623070.

St. Josef Eine Messe am 2. Weihnachtstag um 18 Uhr. 50 Plätze. Anmeldung: 02166 4117.

St. Laurentius Odenkirchen An Heiligabend Gottesdienst um 17 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag Heilige Messe um 11 Uhr. Anmeldung: 02166 96 49 511.

Heilig-Geist Geistenbeck An Heiligabend um 15:30 und 17 Uhr Gottesdienste auf dem Kirchplatz, 80 Personen sind erlaubt. Am 1. Weihnachtag Heilge Messe um 18 Uhr, am 2. Weihnachtstag um 9.30 Uhr. 25 bis 30 Plätze. Anmeldung: 02166 602618.

St. Michael Um 14.30 und 17 Uhr Gottesdienste an Heiligabend auf dem Kirchplatz. Am 1. und 2. Weihnachtstag Heilige Messen um 9.30 Uhr. Anmeldung: 02166 602618.

Herz-Jesu Rheydt An Heiligabend stündlich von 14 bis 18 Uhr Kurzgottesdienste. Ab 14 Uhr zusätzlich ein Online-Gottesdienst abrufbar unter www.gdg-rheydt-west.de/. Am 1. und 2. Weihnachtstag um 11.15 Uhr Messe. 56 Plätze. Anmeldung (bis 18. Dezember): 02166 3548.

St. Konrad Ohler Von 14 bis 18 Uhr an Heiligabend stündlich Kurzgottesdienste. Am 1. Weihnachtstag eine Messe um 10 Uhr. 45 Plätze. Anmeldung (bis 18. Dezember): 02166 3548.

St. Margareta Hockstein Stündlich an Heiligabend von 14 bis 18 Uhr Kurzgottesdienste für 46 Personen. Am 2. Weihnachtstag eine Messe um 10 Uhr. Anmeldung (bis 18. Dezember): 02166 3548.

St. Michael Holt An Heiligabend Gottesdienste im Freien, um 10.30 Uhr im Caritas-Garten, um 15 Uhr vor der Kindertagesstätte St. Michael, um 16.30 Uhr für Familien vor der Jugendfreizeitstätte und um 17 Uhr vor der Kirche. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messen um 11 Uhr. Anmeldung: 02161 307520.

St. Antonius Wickrath Offene Kirche an Heiligabend von 11 bis 16 Uhr. Ein Familiengottesdienst und eine Christvesper online unter www.kirche-wickrathberg.de abrufbar. Heilige Messen am 1. und 2. Weihnachtstag um 11 Uhr. Am 1. Weihnachtstag zudem Heilige Messe um 9.30 Uhr in Herz Jesu Wickrathhahn, am 2. Weihnachtstag um 9.30 Uhr in St. Mariä Himmelfahrt Wanlo. Anmeldung: 02166 57295.

St. Nikolaus Hardt Ein Krippenspiel wird an Heiligabend ab 15 Uhr unter www.gdg-mg-west.de gestreamt, um 18 und 21 Uhr Christmetten. Am 2. Weihnachtstag Messe um 10 Uhr. 60 Plätze. Anmeldung: 02161 559712.

St. Mariä Empfängnis Venn Um 17 und 19.30 Uhr Christmette, der Gottesdienst um 17 Uhr wird zudem unter www.gdg-mg-west.de online übertragen. Am 1. und 2. Weihnachtstag Messe um 11.30 Uhr. 90 Plätze. Anmeldung: 02161 6880220.