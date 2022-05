Wahl in Mönchengladbach : Das amtliche Endergebnis der Landtagswahl steht fest

Mönchengladbach Immer wieder gab es bei vergangenen Wahlen im Nachgang noch Korrekturen. Einmal ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft. Diesmal aber gab es keine Anzeichen für Fehler, stellte der Kreiswahlausschuss fest. Ärger gibt es dennoch bei einer Partei.

Obwohl es keine Fehler gab wie etwa nach der Wahl 2017, als in einem Wahllokal 37 Zweitstimmen der AfD versehentlich als ungültige Stimmen eingetragen wurden, gibt es dennoch Verärgerung bei den Linken. Die Partei kritisierte die Beratungsvorlage der Stadt für die Sitzung des Kreiswahlausschusses, in der über zulässige Bewerber entschieden wurde. In dem Beratungspapier damals fehlten die beiden Linken-Kandidaten Torben Schultz und Sebastian Merkens, weil die Unterlagen spät, aber nicht zu spät eingereicht wurden. Der Ausschuss berücksichtigte die beiden Bewerber auch noch. Die Beratungsvorlage blieb aber in ihrer ursprünglichen Fassung so im Ratsinformationssystem der Stadt stehen, auch ohne begleitendes Protokoll – was Folgen hatte: Nicht nur in einem Bericht unserer Redaktion mit einer Auflistung der Kandidaten fehlten die beiden linken Bewerber dadurch versehentlich. Auch etwa bei der Juniorwahl NRW, an der das Hugo-Junkers-Gymnasium und die Realschule Wickrath teilnahmen, habe man sich auf die Beratungsvorlage bezogen, weshalb Schultz und Merkens nicht mit wählbar gewesen seien, kritisierte Linken-Vertrauensmann Erik Jansen. Die Stadt verweist auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, die maßgeblich sei.