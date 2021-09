Gefragte Beute in Mönchengladbach : Darum sind Katalysatoren bei Dieben begehrt

In Mönchengladbach wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Katalysatoren-Diebstähle gemeldet. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Geld, Uhren, Handys und Navis. Das alles ist beliebte Diebesbeute. Nicht nur in Mönchengladbach werden aber vermehrt Auspuffanlagen gestohlen. Warum das so ist und was man dagegen tun kann.