Tipps der Polizei Mönchengladbach Mönchengladbacher im Camping-Fieber

Camping boomt – auch bei den Mönchengladbachern. Bei einer Untersuchung der Kanzlei Goldstein Rechtsanwälte kam gerade heraus: In der Vitusstadt gab es einen enormen Zuwachs an zugelassenen Wohnmobilen. Ihre Zahl stieg von Januar 2020 bis Januar 2022 um 41,8 Prozent, also um fast die Hälfte an.