Mönchengladbach: Dank für Charity-Dinner des Volksvereins

Mönchengladbach : Köche bekommen Holzbänke als Dankeschön

Joachim Potrykus, Tobias Schroeder, Willi Hastenrath, Holger Böker und Wilfried Reiners (v.l.) mit den Holzbänken Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Holger Böker, Willy Hastenrath und Andreas Lehmann kochten für ein Charity-Dinner des Volksvereins.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexandra Dahmen

Der Volksverein ist in diesem Jahr 35 Jahre alt geworden. Ein Grund zu feiern fand Wilfried Reiners, Geschäftsführer des Volksvereins und hatte daher im April zu einem Charity-Dinner in die Betriebsstätte im Stadtteil Odenkirchen eingeladen. Für ein kulinarisches und kulturelles Essen sorgten an diesem Abend die Köche Holger Böker vom Restaurant Richard-Wagner, Willy Hastenrath vom Flachshof Merreter und Andreas Lehmann von Lehmanns-Restaurant.

Seit bereits mehr als zehn Jahren unterstützen die drei Köche den Verein bei verschiedenen Gelegenheiten tatkräftig und mit Herz und Seele. Neben den drei Meistern am Herd trug auch der Handelshof, vertreten durch Joachim Potrykus, zum Event bei, indem er die notwendigen Lebensmittel zur Erstellung der Gerichte spendete. Das Event, das unter dem märchenhaften Motto „Tischlein deck dich“ veranstaltet wurde, fand großen Anklang und das mehrgängige Menü der Profi-Köche sorgte für riesige Begeisterung bei allen Beteiligten.

In diesem Monat – also ein halben Jahr später – bedankte sich der Volksverein nun ganz offiziell bei den Köchen und beim Handelshof für ihren großartigen Einsatz. Am vergangenen Dienstag erhielten sie daher je eine Gartenbank aus dem Sortiment der Schreinerei als Geschenk für ihr unermüdliches Engagement. Hergestellt wurden die einzigartig originellen Exemplare in der Holzwerkstatt des Volksvereins von langzeitarbeitslosen Frauen und Männern, die im Verein in Beschäftigungsmaßnahmen tätig sind. Die Herstellung der Bänke geschah unter den fachmännischen und kritischen Augen von Schreinermeister Tobias Schroeder.

Die robusten Bänke wurden aus Fichten und Tannenholz gefertigt und auf Wunsch in der Lieblingsfarbe der jeweiligen Beschenkten gestrichen. „Mein Sohn wollte unbedingt knallrot. Jetzt fehlt da irgendwie nur noch das Feuerwehrauto drauf“, witzelte Holger Böker, der seine Bank direkt vor den Eingang seines Restaurants Richard-Wagners an der gleichnamigen Straße in Rheydt aufstellen möchte.