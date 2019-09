Suchtmittel : Riskanter Konsum weit verbreitet

Mönchengladbach Viele Arbeitnehmer konsumieren Suchtmittel in riskanten Maße. Das ist ein Ergebnis einer Studie der DAK. Für Fehltage im Job sorgen jedoch vor allem psychische Erkrankungen.

Krankenstand Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Erwerbstätigen an einem Kalendertag durchschnittlich arbeitsunfähig erkrankt waren.

Die Daten der Online-Befragung weisen auf eine hohe Anzahl von Menschen in Nordrhein-Westfalen hin, die Suchtmittel teilweise riskant konsumieren oder davon abhängig sind. So gaben 19,3 Prozent der Befragten an, abhängige Raucher zu sein. 3,7 Prozent bezeichneten sich als nicht abhängige Raucher. Bei der letzteren Angabe schüttelt Andreas Meyer, Pneumologe und Chefarzt in den Kliniken Maria Hilf, den Kopf. „Raucher, die meinen, nicht abhängig zu sein, belügen sich meist selbst“, sagt der Mediziner, der sich bei seiner Arbeit sehr intensiv mit dem Tabakkonsum und seinen Folgen auseinandersetzt. Die E-Zigarette ist noch nicht allzu weit verbreitet: Nur 5,6 Prozent der Beschäftigten in NRW „dampfen“. „Auch das Dampfen ist für die Lunge schädlich, allerdings nicht so sehr wie das Rauchen“, sagt Meyer. „Der Kern des Problems aber bleibt die Nikotinabhängigkeit. Den behebt auch das Dampfen nicht.“