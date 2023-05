Stadtteilfest in Mönchengladbach Dahl feiert mit neuen Spielplätzen

Die Initiative „Dahlien“ ist noch jung. Zum zweiten Mal in Folge organisierte sie jetzt das Dahlfest. Epizentrum war der Marktplatz, wo Liegestühle zum Relaxen einluden. Dahl bedeutet so viel wie Tal. Die Brunnenstraße führt durch dieses Tal. Am Sonntag ging es aber auch bergauf, und zwar in beide Richtungen: einmal bis zum Gelände der Stiftung Hephata und auf der anderen Seite zum komplett runderneuerten Spielplatz in idyllischer, parkähnlicher Höhenlage im Freizeitpark Dahl.