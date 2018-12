Feuerwehreinsatz in Holt: Rauchwarnmelder verhindert größeren Dachstuhlbrand

Mönchengladbach Feuerwehr war in Mehrfamilienhaus an der Hehner Straße im Einsatz.

(dr) Wieder ist durch den Alarm eines Rauchmelders bei einem Feuer Schlimmeres verhindert worden: Am Freitagabend musste die Feuerwehr gegen 21.20 Uhr zu einem Einsatz in einem Haus mit sieben Parteien an der Hehner Straße in Holt ausrücken. Ein Anwohner war durch das Signal eines Warnmelders auf die Rauchentwicklung in dem Gebäude aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert.