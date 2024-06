Ausbildung in Mönchengladbach Wie Constanze Boss zur Vorzeige-Handwerkerin wurde

Constanze Boss hat etwas erreicht, das nicht viele der rund 30.0000 Auszubildenden im Bereich der Handwerkskammer Düsseldorf in den vergangenen zehn Jahren erreicht haben: Die 19-Jährige aus Wickrath wurde als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet. In ihrem Ausbildungsbetrieb, der Zimmerei und Dachdeckerei Meister Röders an der Karstraße in Mönchengladbach, erhielt sie die Urkunde aus den Händen von Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer, und von Kreishandwerksmeister Frank Mund.