DAAB mit Sitz in Mönchengladbach : Individuelle Beratung für jeden Allergiker

DAAB mit Sitz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Deutsche Allergie- und Asthmabund hat in Mönchengladbach seinen Sitz. Neben Allergien durch Blüten und Gräser rücken ernährungsbedingte Unverträglichkeiten zunehmend in den Blick der Experten.

Andrea Wallrafen ist voll in ihrem Element, wenn sie über den Deutschen Allergie- und Asthmabund (DAAB) spricht. Kein Wunder, schließlich ist sie seit mehr als zwei Jahrzehnten Geschäftsführerin des Verbands, der seit 1980 seinen Sitz in Mönchengladbach hat. „Das Besondere ist der Fundus an Wissen und Erfahrung.“ Seit 120 Jahren besteht der Bund, er stehe für „gelebten täglichen Dialog mit Kindern und Erwachsenen, die unter Ernährungsproblemen, Atemwegs- oder Hauterkrankungen leiden“.