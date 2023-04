Schlimme Zustände in Gebäuden Hier haust die Stadtverwaltung Mönchengladbach

Nach dem Stopp der Rathaus-Neubaupläne harren die mehr als 3700 Beschäftigten der Stadtverwaltung erst einmal weiter in ihren alten Büros aus. Die sind zum Teil in einem erbärmlichen Zustand, Kostenpflichtiger Inhalt wie Axel Küppers, Vorsitzender des Personalrats, kritisiert: „Fenster sind undicht, Umluftanlage und Heizung funktionieren nicht, Teppichböden lösen sich auf, in Rheydt ist wirklich nichts mehr auch nur annähernd zeitgemäß. Für viele Kollegen ist es nicht erstrebenswert, ins Büro zu kommen. Sie finden nichts vor, was einen modernen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz ausmacht.“ Er spricht von Schimmel in Büroräumen, Zugluft, undichten Fenstern, Wasserschäden, aufgelösten Teppichen bis hin zu kaum klimatisierten Räumen. Wer einmal im Verwaltungsgebäude Oberstadt an der Aachener Straße (dort ist etwa das Sozialdezernat untergebracht) oder in den verwinkelten Räumen und Gängen in und um das Rathaus Rheydt (Bauen und Umwelt) war, den überrascht diese Einschätzung nicht einmal.