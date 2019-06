Schulen in Mönchengladbach : Cybermobbing kann jeden treffen

Cybermobbing geschieht in sozialen Netzwerken und über Messengerdienste. Für Kinder und Jugendliche ist das eine bedrückende Situation. Foto: Shutterstock.com/Brian A. Jackson

Mönchengladbach Früher wurden Kinder auf dem Schulhof gehänselt. Heute hat sich das Phänomen in die sozialen Netzwerke verlagert. Das Problem beim eigenen Kind frühzeitig zu erkennen, ist wichtig.

Gemobbt wurde schon immer, nur nannte man es früher anders. Kinder und Jugendliche wurden auf dem Schulhof gehänselt, ausgelacht und ausgegrenzt. Das war und ist ein schlimmes Erlebnis. Cybermobbing dagegen, das Verbreiten von Beleidigungen, Gerüchten oder Bildern im Internet, ist relativ neu und hat eine noch weitergehende Qualität: das Opfer kann gar nicht mehr ausweichen, es gibt keine Rückzugsort und keine Pause. Das Mobbing kann Tag und Nacht fortgesetzt werden, erreicht einen großen Personenkreis und lässt sich anonym abwickeln. Für die Betroffenen ist das eine absolut traumatische Erfahrung. Es kann jeden und jede treffen. Das typische Opfer gibt es nicht. Und: Cybermobbing gibt es an jeder Schule. Aber es gibt auch überall Ansprechpartner und Hilfe für die betroffenen Kinder und Jugendlichen.

„Cybermobbing fängt oft als scheinbar harmloser Scherz an und eskaliert dann“, erklärt Andrea Reder, am Gymnasium am Geroweiher als Beratungslehrerin mit dem Problem befasst. Der Hauptschwerpunkt der Beleidigungen und persönlichen Diffamierungen im Netz liegt erfahrungsgemäß in den Jahrgangsstufen 7 und 8. Dann werden Fotos verbreitet, das Äußere des Mobbing-Opfers abgewertet, Kleidung, Auftreten, Verhaltensweisen lächerlich gemacht. Selbst gute Leistungen in der Schule werden zu Gründen für das Mobbing.

Info Woran Eltern erkennen können, ob ihr Kind gemobbt wird Typische Anzeichen Wesensveränderungen (untypisch ruhig oder aggressiv) Wenig soziale Kontakte, Rückzug aus Aktivitäten Schulverweigerung Kopf- oder Bauchschmerzen Schlaflosigkeit Verzicht auf Smartphone-Nutzung Weitere Infos www.Klicksafe.de

Der Täter agiert beim Cybermobbing oft anonym. Das macht es schwer. „Meist ist es jemand aus dem Bekanntenkreis“, sagt Lutz Hermanns, Schulsozialarbeiter an der Gesamtschule Rheydt-Mülfort. Betroffene können und sollen das nicht allein durchstehen. In Fällen von Cybermobbing helfe nur, sich Unterstützung zu holen. „Wenn das Opfer nicht mehr ohnmächtig ist und die Helfer auf seiner Seite weiß, ist viel erreicht“, erklärt der Sozialarbeiter. Wenn der Täter bekannt sei und angesprochen werde, ende das Mobbing im Allgemeinen. „Dann schadet er sich durch weiteres Mobbing nur noch selbst.“

Anne Lantin, Beratungslehrerin an der Bischöflichen Marienschule, weiß, wie traumatisierend Cybermobbing für die Schüler ist. Wenn die Betroffenen behutsam darauf angesprochen werden, beginnen sie oft unter Tränen zu reden. „Es ist wichtig, ihnen bewusst zu machen, dass sie keine Schuld am Mobbing haben“, sagt die Pädagogin. Cybermobbing kann so brutal werden, dass die Opfer mit Suizidgedanken umgehen. Oder sie werden ihnen nahe gelegt – zum Beispiel durch Whatsapp-Gruppen namens „Geh sterben“.

Wie gehen Schulen mit dem Problem um? Melanie Bucks, Beratungslehrerin an der Gesamtschule Rheydt-Mülfort, hat eine Mobbing-Nachricht an eine Schülerin oder einen Schüler, die sie als „heftig“ bezeichnet, auf Folie gezogen und in der Klasse gezeigt. „Die meisten waren total entsetzt, weil sehr massiv war, was da stand“, sagt sie. Das Thema wurde über einen längeren Zeitraum bearbeitet. Der Täter habe die Tat eingestanden, die Mobbingsituation konnte aufgelöst werden. „Oft sind die Täter Schüler, die in der Gruppe kein besonders hohes Ansehen haben“, weiß die Pädagogin. „Sie gewinnen durch das Cybermobbing Macht und stehen für einen Moment im Mittelpunkt.“

An den Schulen wird viel mit dem sogenannten No-Blame-Approach gearbeitet. Dabei wird auf Strafandrohung verzichtet. Betroffene, Freunde, Mitschüler und Täter werden eingebunden. „Von allen wird Unterstützung eingefordert, auch von den Tätern“, erklärt Andrea Reder den Ansatz. Sie habe erlebt, wie aus Tätern die besten Unterstützer geworden seien. „Sie und die anderen Unterstützer erleben das höchst befriedigende Gefühl, sich für andere einzusetzen. Natürlich machen wir ihnen auch klar, dass sie, falls sie nicht kooperieren, mit anderen Maßnahmen zu rechnen haben.“