C&A in Mönchengladbach So bunt war die Modenschau im Monforts Quartier

2005 fand sie in Paris statt, 2023 in Mönchengladbach: die Modenschau von C&A. In der C&A FIT, der „Fabrik für Innovation in Textilien“ im Monforts Quartier ging es am Donnerstagabend entsprechend international zu. Die Gäste sprachen niederländisch, rumänisch, italienisch und in vielen anderen Sprachen miteinander – die alle verbindende Sprache war hier Englisch. C&A hatte Vertreterinnen und Vertreter der Presse und Influencerinnen und Influencer aus 17 Ländern zu ihrer großen Fashion Show in die alte Industriehalle eingeladen.