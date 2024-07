Demonstration für eine offene Gesellschaft Mönchengladbacher feiern beim CSD die Vielfalt

Hochgewachsen, farbenfroh gekleidet und von ansteckend optimistischer Ausstrahlung ist Drag­queen „V van Dick“ eine auffallende Erscheinung. Die persönliche Vorbereitung habe morgens um 6.30 Uhr begonnen, um zur Mittagszeit repräsentativ für den Arbeitgeber Landschaftsverband Rheinland (LVR) beim Christopher Street Day (CSD) in Mönchengladbach für Liebe und Vielfalt zu demonstrieren. „Es ist schön, dass weitergetragen wird, dass jeder so sein kann, wie er will. Bei der aktuellen gesellschaftspolitischen Stimmungslage ist eine Bewegung gegen Hass und Ausgrenzung heute umso wichtiger. Und es ist schön, dass Mönchengladbach mitmacht“, sagt V van Dick.