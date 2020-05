Seniorenzentrum in Mönchengladbach : Coronavirus bei acht Bewohnern des Altenheims Kamillus

Das Kamillus-Altenheim an der Kamillianerstraße ist eines von sechs Heimen der Sozial-Holding. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Nachdem ein Bewohner des Hauses Fieber bekommen hatte und positiv auf das Virus getestet worden war, ließ die städtische Sozial-Holding Heimbewohner und Mitarbeiter testen. Zwei Männer liegen im Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Hintzen

Über viele Wochen haben die Dämme in den Altenheimen der städtischen Sozial-Holding gehalten. Doch nun sind acht der 80 Bewohner des Heims an der Kamillianerstraße mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Zwei Männer, 79 und 72 Jahre alt, sind im Krankenhaus, nach Angaben von Holding-Geschäftsführer Helmut Wallrafen jedoch nicht auf der Intensivstation. Sechs weitere infizierte Bewohner im Alter zwischen 68 und 99 Jahren befinden sich in Quarantäne, und zwar in Räumen der für den normalen Betrieb geschlossenen Tagespflege des Hauses. Die Betreuung und Versorgung dieser sechs Bewohner sei ein „komplett separater Kreislauf“, der Infektionswege zu den übrigen Bewohnern ausschließe, sagt Heimleiterin Sabine Baro. Die nicht infizierten Bewohner sind in Einzelzimmern untergebracht, Besuche sind dort vorerst nicht möglich.

Die Sozial-Holding hatte nach Angaben Wallrafens umgehend Heimbewohner und Personal auf Rechnung der Holding testen lassen, nachdem Anfang voriger Woche ein Bewohner des Hauses Fieber bekommen hatte und positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Ergebnis zunächst: drei weitere Bewohner infiziert und eine Mitarbeiterin. Tage später wurden vier weitere Infektionsfälle festgestellt bei Bewohnern, die in der ersten Testreihe negativ getestet worden waren. Die infizierte Mitarbeiterin, so Wallrafen habe keine Krankheitssymptome gezeigt. Sie war daher unauffällig bei den Screenings, die auch das Personal beim Betreten eines Altenheims der Holding jedes Mal durchlaufen muss und zu denen neben einem Fragebogen auch eine Temperaturmessung am Eingang gehört. Wallrafen macht der Mitarbeiterin keinen Vorwurf: „Sie ist sehr gewissenhaft“, sagt der Holding-Chef. Die Frau befinde sich in häuslicher Quarantäne. Seit dem Tag, an dem sich bei dem ersten Bewohner die ersten Symptome gezeigt hatten, sei sie nicht mehr im Dienst gewesen.