Corona-Zahlen aus Mönchengladbach vom 16. Juni : Ein neuer positiver Nachweis

Wie am Vortag sind am Dienstag, 16. Juni, noch 27 Personen infiziert. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Die Zahl der Menschen in Mönchengladbach, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist von Montag auf Dienstag um eins gestiegen. Da zugleich eine Person als wieder gesund eingestuft wurde, bleibt die Anzahl der akut Infizierten am Dienstag bei 27.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Mönchengladbach liegt am Dienstag, 16. Juni, wie am Vortag bei 27. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet (Stand: 8 Uhr), einen neuen positiven Nachweis.