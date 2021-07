Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (21. Juli) : Zahl der Infizierten so hoch wie seit drei Wochen nicht

Mönchengladbach Die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten steigt kontinuierlich in Mönchengladbach. Die Inzidenz ist aber weiter unter dem Wert, ab dem eine höhere Stufe der Schutzmaßnahmen greift.

Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Mittwoch insgesamt acht neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit waren am Mittwoch aktuell 37 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Mehr waren es zuletzt am 28. Juni. Seit inzwischen zehn Tagen steigt die Zahl der aktuell Infizierten in der Stadt.