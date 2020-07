Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Dienstag, 7. Juli) : Zahl der Corona-Infizierten sinkt

Mönchengladbach Die Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Dienstag, 7. Juli, noch 24 Einwohner, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das sind zwei Personen weniger als am Vortag. Neue positive Nachweise gibt es nicht.

Zwei mit dem Coronavirus infizierte Personen weniger als am Vortag meldet das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Dienstag, 7. Juli (Stand: 10 Uhr). Damit sind in der Vitusstadt noch 24 Personen infiziert. Neue Nachweise gibt es keine. Nach aktuellem Stand haben sich seit März also 693 Mönchengladbacher mit dem Coronavirus angesteckt. Davon sind 628 Personen inzwischen wieder gesund.