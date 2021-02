Die Polizei in Mönchengladbach warnt : Corona-Trickbetrug und erneut falsche Wasserwerker

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: Es sind Trickdiebe unterwegs. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Falsche Gesundheitsmitarbeiter klingelten bei einer 93-Jährigen in Lüripp und einer 63-Jährigen in Hardterborich-Pesch. Falsche Wasserwerker waren in Pongs und Gladbach erfolgreich.

Polizei und Stadt warnen: Erneut sind Trickdiebe unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Gesundheitsamt ausgeben und so tun, als seien sie in Sachen Corona unterwegs. In Lürrip am Compesmühlenweg hatten am Dienstag gegen 15 Uhr ein Mann und eine Frau geklingelt. Insbesondere der Mann trat sehr forsch und aggressiv auf, schüchterte auch eine zufällig anwesende Nachbarin ein, weil sie keinen Mundschutz trage. Als das Paar mit der 93-Jährigen alleine war, forderten es diese auf, vor ihren Augen das im Haus befindliche Geld zu desinfizieren. Später sah die Seniorin, dass Schranktüren geöffnet waren.

An der Korschenbroicher Straße erklärte am Dienstag eine Fremde, die gegen 13 Uhr bei einer 63-Jährigen geklingelt hatte, sie würde eine Gesundheitsabfrage aufgrund des Corona-Virus durchführen. Der 63-Jährigen kam dies merkwürdig vor, da die Frau sich nicht ausweisen konnte und zudem keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. In einigen Metern Abstand wartete ein offensichtlich zu der Frau gehörender Mann. Die 63-Jährige wies beide ab. In beiden Fällen sollen die Personen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die 93-Jährige beschreibt die Frau, die bei ihr war wie folgt: dunkelbraune, schulterlange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, und eine normale Figur, sie war bekleidet mit einem Jeansrock und trug ein Klemmbrett bei sich. Der Mann ist circa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur, hat dunkle Haare. Für den zweiten Fall liegt folgende Beschreibung vor: Die Frau, etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur, war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem beigen, wadenlangen Rock; sie führte eine schwarze Mappe unter dem Arm mit sich. Der Mann, ebenfalls etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare mit Kranzansatz; er trug eine blaue Jeanshose.

Falsche Wasserwerker haben in Mönchengladbach laut Polizeibericht in zwei Fällen Geld und Schmuck erbeutet. Ein Mann hatte am Donnerstag gegen 12 Uhr bei einer 81-jährigen Frau an der Viersener Straße geklingelt und vorgegeben, er wolle nach einem Wasserschaden in dem Haus die Leitungen in der Wohnung prüfen. Nachher war mit dem Mann auch Schmuck aus der Wohnung verschwunden. Die Täterbeschreibung: etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, hochdeutsch sprechend, vermutlich Brillenträger, dunkle Kleidung (aber keine Arbeitskleidung) tragend, mit Kappe.

Mit gleicher Masche erbeutete ein Fremder bereits am Dienstag gegen 12.30 Uhr in Pongs an einer Seitenstraße der Schützenstraße Geld. Der Mann hatte sich Zugang zur Wohnung einer 92-jährigen Frau verschafft unter dem Vorwand, das Wasser kontrollieren zu müssen, da es in anderen Wohnungen braun gefärbt sei. Erst zwei Tage später bemerkte die Frau, dass aus einer Mappe Geld entwendet worden war.