Bürgertests in Mönchengladbach Naht das Ende der Corona-Testzentren?

Die Hochphase der Corona-Zeit ist vorbei. Eine Vielzahl an Schutzmaßnahmen wurde durch das Land NRW in den vergangenen Monaten aufgehoben. Werden überhaupt noch Corona-Teststellen in der Stadt benötigt? Oliver Dienst, Geschäftsführer der Maxmo-Apothekenkette und Betreiber mehrerer Teststellen, sieht einen Trend: „Die Nachfrage nach Coronatests sinkt“, sagt er.