Kampf gegen die Pandemie in Mönchengladbach : Wo man sich an den Festtagen testen und impfen lassen kann

Ein Mitarbeiter nimmt im Corona-Testzentrum Red Box einen Abstrich. Die Teststelle ist auch an den Feiertagen geöffnet. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Viele Teststellen haben auch an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet. Und an einer Stelle wird sogar an den Festtagen geimpft.

Wer sich für die Familienfeiern noch kurzfristig (freiwillig) auf Corona testen lassen will, hat in Mönchengladbach diverse Möglichkeiten. Und wer die Festtage nutzen möchte, um sich impfen zu lassen, hat zumindest eine Anlaufstelle in der Vitusstadt.

Impfen

Das Impfzentrum im Nordpark hat an Feiertagen geschlossen. Termine für die Schutzimpfung sind dort ohnehin erst wieder im neuen Jahr verfügbar. Doch unweit des städtischen Impfzentrums steht eine Einrichtung, die auch an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag die Impfquoten in Mönchengladbach hochtreibt: die „Impfstelle im Sparkassenpark“ (Am Hockeypark 1). Das Angebot ist sehr gefragt. Alle Impftermine für den 26. Dezember sind ausgebucht. Für Heiligabend aber sind noch einige Termine offen. Diese können online unter www.impfen-mg.de gebucht werden. Am Mittwochnachmittag (22. Dezember) waren noch Impftermine ab 9.30 Uhr und bis 15.40 Uhr frei.

Projektleiter Sven Luckner gibt an, dass man mit dem Andrang gerechnet und sich deswegen auch bewusst dafür entschieden habe, Impfungen an den Feiertagen anzubieten. „Wir möchten jedem die Möglichkeit geben sich impfen zu lassen“, so Luckner. Und dazu gehöre es, bis 20 Uhr am Wochenende geöffnet zu haben und eben auch an Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag – also immer dann, wenn viele Menschen Zeit haben.

Luckner bittet alle, die ihre Termine nicht wahrnehmen könne, diese zu stornieren. Das sei mit wenigen Klicks möglich und sorge dafür, dass die Termine automatisch im System wieder freigegeben werden. Dadurch stehen spontan immer wieder freie Termine zur Verfügung, die von Impfwilligen umgehend gebucht werden können.

Testen