Pandemie in Mönchengladbach : Stadt findet Corona-Tests für alle schwierig

Mönchengladbach Sollten wie in Bayern angekündigt alle Bürger getestet werden, befürchtet die Stadt Mönchengladbach Engpässe. Sorgen bereiten die begrenzten Laborkapazitäten und die entsprechenden Abstrichmöglichkeiten.

Corona-Tests für alle Bürger – die Stadt Mönchengladbach blickt mit Spannung nach Bayern. Dort hatte Ministerpräsident Markus Söder genau dies am Wochenende angekündigt und am Montag bekräftigt. Sollte Nordrhein-Westfalen dabei nachziehen, dann wäre das für die Stadt in jedem Fall eine große Herausforderung, wie Stadtsprecher Wolfgang Speen sagt. „Dabei gibt es vor allem zwei Engpässe: Einmal sind die Laborkapazitäten begrenzt, und zum anderen müssen dafür auch die entsprechenden Abstrichmöglichkeiten vorliegen“, sagt Speen. Dazu müssten auch personell sämtliche Kräfte in der Ärzteschaft mobilisiert werden, um 270.000 Menschen zu testen. „Dieses Ergebnis wäre dann ja auch nur eine Momentaufnahme“, sagt Speen. „Wir sind sicher nicht die einzigen, die sich fragen, wie das in Bayern funktionieren wird. Wir sind sehr gespannt.“