Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach (28. Januar 2021) : Ein weiterer Todesfall und 29 neue positive Nachweise

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach musste am Donnerstagvormittag einen weiteren Corona-Todesfall bestätigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt derweil weiter.

Aktuell sind 757 (Vortag: 757) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Das Gesundheitsamt verzeichnet am Donnerstag, 28. Januar, 29 neue positive Nachweise. Allerdings gab es auch einen weiteren Todesfall.

Ein Patient (Jahrgang 1931) verstarb mit Vorerkrankungen in einem Krankenhaus. Vor seiner Erkrankung lebte er in einer Pflegeeinrichtung. Seit Beginn der Pandemie verstarben 163 Menschen mit und an CoVid-19 in Mönchengladbach.